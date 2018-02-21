Пепе: "Бешикташ" должен сконцентрироваться на чемпионате"

Защитник "Бешикташа" Пепе подвел итоги разгромного поражения от "Баварии" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (0:5).

По словам португальца, огромную роль в итоговом результате сыграло удаление Домагоя Виды на 16-й минуте.

"На таком высоком уровне играть вдесятером очень тяжело. Такая ошибка очень дорого обходится. Оставшиеся на поле игроки очень старались. Играй мы в равных составах, всё могло бы быть по-другому. Теперь нужно думать о чемпионате страны", - сказал он

В чемпионате Турции "Бешикташ" занимает четвёртое место, отставая от лидера на пять очков.

Напомним, "Бавария" разгромила "Бешикташ" со счетом 5:0. | soccernews.ru