Пепе близок к переходу в португальский топ-клуб



Известный португальский защитник Пепе перейдет в "Порту", сообщает Record.

По сведениям издания, футболист практически договорился с клубом по условиям личного контракта. В данный момент он является свободным агентом, поэтому достанется "драконам" бесплатно. Ранее он расторг контракт с "Бешикташем" по обоюдному согласию сторон.

Стоит отметить, что ранее 35-летний Пепе уже выступал за "Порту" с 2004 по 2007 годы, а затем перешел в "Реал" за 30 миллионов евро.

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