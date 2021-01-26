Пепе едва не подрался с одноклубником после окончания матча с "Фаренсе" (фото)

Матч 15-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Фаренсе" (1:0) едва не закончился дракой. Защитник "драконов" Пепе после финального свистка сцепился с партнером по команде, хавбеком Мамаду Н'Диайе.

Что-то эмоционально выкрикивая, бывший игрок "Реала" подбежал к сенегальцу и начал толкаться. В потасовку были вынуждены вмешаться одноклубники и арбитры. Благодаря общим усилиям футболистов удалось развести.



После матча Мамаду извинился: "Этого не должно было случиться. Пепе для меня как старший брат. Очень жаль, что это произошло - ведь я всегда был образцом дисциплины. Прошу прощения у болельщиков", — цитирует Н'Диайе Marca.



Причины конфликта пока остаются неясными.