Пепе едва не подрался с одноклубником после окончания матча с "Фаренсе" (фото)
Матч 15-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Фаренсе" (1:0) едва не закончился дракой. Защитник "драконов" Пепе после финального свистка сцепился с партнером по команде, хавбеком Мамаду Н'Диайе.
Что-то эмоционально выкрикивая, бывший игрок "Реала" подбежал к сенегальцу и начал толкаться. В потасовку были вынуждены вмешаться одноклубники и арбитры. Благодаря общим усилиям футболистов удалось развести.
После матча Мамаду извинился: "Этого не должно было случиться. Пепе для меня как старший брат. Очень жаль, что это произошло - ведь я всегда был образцом дисциплины. Прошу прощения у болельщиков", — цитирует Н'Диайе Marca.
Причины конфликта пока остаются неясными.
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|Команда
|М
|О
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|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
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|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
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|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
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|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
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|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
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|Маритиму
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|Дешпортиво Авеш
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