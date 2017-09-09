Пепе: "Фанаты "Бешикташа" восхищают"

Защитник "Бешикташа" Пепе рассказал о своем отношении к болельщикам "Реала" и турецкого клуба.

"В "Реале" нам приходилось мотивировать самих себя, потому что болельщики были не слишком эмоциональны.

Фанаты "Бешикташа" восхищают. С такими болельщиками футболисты замотивированы на хорошую игру", - отметил португалец, который минувшим летом перебрался в Турцию.

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