Пепе грозит дисквалификация на два года
Фото: инстаграм Пепе/Автор неизвестен
Защитник "Порту" Пепе может быть дисквалифицирован на два года, сообщает A Bola.
По сведениям источника, такое наказание грозит футболисту за удар директора "Спортинга". Инцидент произошел после завершения матча 22-го тура чемпионата Португалии "Порту" - "Спортинг" (2:2). После финального свистка на поле началась потасовка, в которой участвовали игроки и представители клубов.
Если вина Пепе будет доказана, то ему грозит отлучение от футбола на срок от 2 до 24 месяцев.
В нынешнем сезоне 38-летний Пепе провел за "Порту" 17 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14