Пепе грозит дисквалификация на два года

Фото: инстаграм Пепе/Автор неизвестен

Защитник "Порту" Пепе может быть дисквалифицирован на два года, сообщает A Bola.

По сведениям источника, такое наказание грозит футболисту за удар директора "Спортинга". Инцидент произошел после завершения матча 22-го тура чемпионата Португалии "Порту" - "Спортинг" (2:2). После финального свистка на поле началась потасовка, в которой участвовали игроки и представители клубов.

Если вина Пепе будет доказана, то ему грозит отлучение от футбола на срок от 2 до 24 месяцев.

В нынешнем сезоне 38-летний Пепе провел за "Порту" 17 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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