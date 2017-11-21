Пепе хочет видеть Роналду в "Бешикташе"

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Пепе хочет видеть Роналду в "Бешикташе"Защитник турецкого "Бешикташа" Пепе дал характеристику форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду, с которым они вместе выступали в королевском клубе и продолжают играть за сборную Португалии.

"Он - человек, которого я очень уважаю. Он - друг и чрезвычайно важный человек для меня. Если бы это было возможно, то, конечно же, я был бы рад видеть его в "Бешикташе". За пределами поля Криштиану - вполне обычный человек. Когда я вижу, что пишут о нем в средствах массовой информации, я думаю, что этого не может быть, это ложь", - цитирует 34-летнего бека fichajes.com.

Напомним, у Роналду испортились отношения с тремя испанцами из "Реала". | soccernews.ru

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