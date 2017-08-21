Пепе Мель: "У "Реала" самый сильный состав в Европе"

Главный тренер "Депортиво" Пепе Мель расхвалил "Реал" после поражения от "сливочных" в матче 1-го тура чемпионата Испании (0:3).

По словам наставник, сейчас у "Реала" самый сильный состав в Европе.

"Мы все согласны, что у "Реала" самый сильный состав в Европе. И совершенно нет разницы, кто выходит на поле. Плюсом для них является то, что все в команде молодые. Так что они еще долго смогут показывать высокий уровень", - сказал он. | http://soccernews.ru