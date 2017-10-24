Пепе Мель в третий раз уволен из клуба Примеры за последние пять лет, это чаще остальных тренеров

Теги депортиво ла-корунья

Пепе Мель в третий раз уволен из клуба Примеры за последние пять лет, это чаще остальных тренеров

Пепе Мель сегодня был уволен с поста главного тренера "Депортиво".

Стоит отметить, что специалист в третий раз уволен из клуба Примеры за последние пять лет. 

Так часто в отставку не отправлялся ни один наставник.

Не пропустите: Официально: "Депортиво" уволил Пепе Меля. | http://soccernews.ru

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