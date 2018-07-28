Пепе может продолжить карьеру в АПЛ

Теги портувулверхэмптонпепебешикташ

Пепе может продолжить карьеру в АПЛЗащитник турецкого "Бешикташа" Пепе может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует Birmingham Mail.

Так, по сведениям источника, в подписании 35-летнего бека "черных орлов" заинтересован "Вулверхэмптон". Трансфер португальца, на которого также претендует "Порту", оценивается в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пепе забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за "Бешикташ".

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