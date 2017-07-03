Пепе может продолжить карьеру в Серии А

Бывший защитник мадридского "Реала" Пепе, который расстался с королевским клубом текущим летом, может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как информирует испанская пресса, в услугах 34-летнего бека заинтересованы туринский "Ювентус", а также "Интер" и "Милан". Все три клуба не против подписать португальца, однако ни один из них не готов платить ему 10 млн евро в год, которые он получал в Мадриде.

Всего в составе "Реала" Пепе забил 15 голов и сделал 19 результативных передач в 334 матчах.

Напомним, Данило переходит в "Ювентус". | soccernews.ru