Пепе: "Мы уважаем сборную Украины, хо хотим начать этот турнир с победы"

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Пепе: "Мы уважаем сборную Украины, хо хотим начать этот турнир с победы"

Защитник сборной Португалии Пепе рассказал, что думает о предстоящем матче против Украины в рамках отборочного турнира Евро-2020.

"Мы понимаем, что в этом матче у нас будет много проблем, однако мы играем дома, у нас есть все, чтобы выиграть. Мы уважаем сборную Украины, хо хотим начать этот турнир с победы. Игра будет непростой, но мы отлично подготовлены и готовы играть и побеждать", - заявил Пепе.

Напомним, матч между Португалией и Украиной пройдет сегодня, 22 марта. Начало - в 22:45 (мск).

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