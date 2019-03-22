Пепе: "Мы уважаем сборную Украины, хо хотим начать этот турнир с победы"
Защитник сборной Португалии Пепе рассказал, что думает о предстоящем матче против Украины в рамках отборочного турнира Евро-2020.
"Мы понимаем, что в этом матче у нас будет много проблем, однако мы играем дома, у нас есть все, чтобы выиграть. Мы уважаем сборную Украины, хо хотим начать этот турнир с победы. Игра будет непростой, но мы отлично подготовлены и готовы играть и побеждать", - заявил Пепе.
Напомним, матч между Португалией и Украиной пройдет сегодня, 22 марта. Начало - в 22:45 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|63
|2
|Порту
|26
|63
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|6
|Морейренсе ФК
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Рио Аве
|26
|32
|9
|Санта-Клара
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|26
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15