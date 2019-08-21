Пепе назвал цель "Арсенала" на текущий сезон

Новичок лондонского "Арсенала" Николя Пепе рассказал о задачах команды на сезон 2019/20.

"Мне нравится АПЛ, это очень напряжённый чемпионат, лучшая лига в мире. Наш план заключается в том, чтобы выиграть Лигу Европы, это наша цель. Это европейский кубок, и мы хотим добиться большего, нежели в прошлом сезоне. Я верю, что у нас получится", - цитирует Пепе официальный сайт клуба.

"Арсенал" купил 24-летнего ивуарийца у "Лилля" за 80 миллионов евро. Это трансферный рекорд "канониров".

В прошлом сезоне подопечные Унаи Эмери дошли до финала Лиги Европы, где их разгромил "Челси".

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