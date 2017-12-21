Пепе назвал команду, встречи с которой "Реалу" стоило бы избежать в плей-офф Лиги Чемпионов

Защитник турецкого "Бешикташа" Пепе назвал команду, встречи с которой его бывшему клубу мадридскому "Реалу" стоило бы избежать в плей-офф Лиги Чемпионов.

"В "Реале" - много игроков очень хорошего качества. Я думаю, что они преуспеют в этом сезоне, но пока они не наткнутся на "Бешикташ", потому что я являюсь человеком, который всегда хочет побеждать", - цитирует 34-летнего бека AS.

Напомним, "Реал" опубликовал информацию о состоянии здоровья Роналду. | soccernews.ru