Пепе назвал "Реал" кладбищем

Новичок "Порту" Пепе поделился мыслями касательно своего бывшего клуба - мадридского "Реала".

"Реал" был кладбищем для всех центральных защитников, которые туда приезжали. В клубе всегда было много выдающихся оборонительных футболистов с громкими именами, но мало кому удавалось закрепиться в составе. Никто не смог заиграть в "Реале" так, как это сделал я" - приводит слова 35-летнего футболиста Marca.

Напомним, что Пепе выступал за "Реал" с 2007 по 2017 год, сыграл 334 матча и забил 15 голов. В составе "сливочных" он выиграл 14 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

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