Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги Наций
Защитник сборной Португалии Пепе травмировался во время полуфинального матча Лиги Наций против Швейцарии.
Как сообщает A Bola, из-за полученного повреждения 36-летний футболист пропустит финал турнира, который состоится 9 июня.
Напомним, что португальцы в 1/2 финала обыграли Швейцарию со счётом 3:1 благодаря хет-трику Криштиану Роналду.
В решающем поединке команда Фернанду Сантуша сыграет с победителем пары Нидерланды - Англия.
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