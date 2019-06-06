Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги Наций

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Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги Наций

Защитник сборной Португалии Пепе травмировался во время полуфинального матча Лиги Наций против Швейцарии.

Как сообщает A Bola, из-за полученного повреждения 36-летний футболист пропустит финал турнира, который состоится 9 июня.

Напомним, что португальцы в 1/2 финала обыграли Швейцарию со счётом 3:1 благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

В решающем поединке команда Фернанду Сантуша сыграет с победителем пары Нидерланды - Англия.

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