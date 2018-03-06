Пепе не сыграет с "Баварией"

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Пепе не сыграет с "Баварией"

Защитник "Бешикташа" Пепе получил перелом пальца на ноге, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Португальский центрбек пропустит не менее трёх недель и не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", который состоится 14 марта.

В этом сезоне 35-летний Пепе сыграл за "Бешикташ" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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