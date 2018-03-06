Пепе не сыграет с "Баварией"
Защитник "Бешикташа" Пепе получил перелом пальца на ноге, сообщает официальный твиттер УЕФА.
Португальский центрбек пропустит не менее трёх недель и не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", который состоится 14 марта.
В этом сезоне 35-летний Пепе сыграл за "Бешикташ" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Не пропустите: Дубль Бабела принёс "Бешикташу" победу над "Трабзонспором". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 27 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Довершить начатое: "Ливерпуль" принимает "Порту"
-
Теперь без Неймара: ПСЖ принимает "Реал" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Фантастический камбэк: "Манчестер Юнайтед" вырывает победу над "Кристал Пэлас"
-
"Покойся с миром, Давиде": футбольный мир прощается с Астори
Лента новостей
-
За Жоржиньо будут бороться три топ-клуба АПЛ
-
Игнашевич озвучил цель ЦСКА в Лиге Европы
-
"Рома" хочет переманить хавбека "Реала"
-
Оланаре назвал причину своего перехода в "Амкар"
-
Путин поучаствовал в видеоролике "100 дней до старта ЧМ-2018"
-
Прядкин: "Было бы здорово расширить РФПЛ до 18 команд, но сейчас оптимальный вариант – 16 клубов"
-
Ханни побывал в музее "Спартака"
-
Боярский: "Зенит практически потерял шансы на чемпионство"
-
Анри: "Окслейд-Чемберлен хорош в матчах за "Ливерпуль", в "Арсенале" он так не играл"
-
Штегер: "Боруссия" снизит нагрузки на Ройса"
-
"Челси" и "Севилья" поборются за Оливера Торреса
-
Итальянец Страмаччони уволен из "Спарты"
-
Быстров покинул "Тосно" из-за долгов клуба
-
Червиченко: "Зенит" правильно делает, настаивая на переигровке матча с "Амкаром"
-
Нигматуллин: "Зенит" пытается победить "Амкар" в кабинете"
-
Коэнтрау не намерен возвращаться в "Реал"
-
Дзагоев: "ЦСКА может пройти "Лион"
-
Фанаты ПСЖ ночью взрывали петарды возле отеля с игроками "Реала"
-
"Челси" на месяц потерял Давида Луиза
-
Билич продолжает требовать у "Локомотива" компенсацию за разрыв контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|24
|50
|2
|Истанбул ББ
|24
|50
|3
|Бешикташ
|24
|47
|4
|Фенербахче
|24
|44
|5
|Кайсериспор
|24
|38
|6
|Сивасспор
|24
|37
|7
|Трабзонспор
|24
|36
|8
|Гёзтепе АС Измир
|24
|36
|9
|Малатия Беледийеспор
|24
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|24
|33
|11
|Бурсаспор
|24
|30
|12
|Касимпаса
|24
|30
|13
|Генчлербирлиги
|24
|26
|14
|Антальяспор
|24
|25
|15
|Аланьяспор
|24
|24
|16
|Коньяспор
|24
|21
|17
|Османлыспор
|24
|21
|18
|Карабюкспор
|24
|12