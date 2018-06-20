Пепе о хет-трике Роналду в игре с Испанией: "Для меня не случилось ничего нового"

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал игру капитана своей команды Криштиану Роналду в матче группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Испании.

"Для меня не случилось ничего нового. Мы провели фантастический матч, и было очень важно, что он настолько скромен на поле и работает во благо команды. Мы очень довольны им, его выступлением и выступлением других игроков. Мы работаем с единой целью - прославить нашу страну и нашу футболку. Роналду очень счастлив быть с нами, и он полон уверенности. Для нас привилегия - иметь такого игрока, как Криштиану Роналду", - цитирует 35-летнего бека goal.com.

Напомним, сегодня сборная Португалии сыграет с Ираном. | soccernews.ru