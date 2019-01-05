Пепе определился с новым клубом

Португальский защитник Пепе нашел себе новый клуб.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, 35-летний футболист продолжит карьеру в "Монако". Ранее игрок разорвал соглашение с "Бешикташем".

Напомним, что Пепе известен всем по выступлениям за "Реал".

В нынешнем сезоне на его счету 5 забитых мячей в 17 играх.

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