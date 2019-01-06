Пепе отказал топ-клубу АПЛ

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Пепе отказал топ-клубу АПЛ

Известный португальский защитник Пепе имел предложение от лондонского "Арсенала", но ответил отказом, сообщает Get French Football News.

По информации источника, "канониры" хотели укрепить оборону опытным футболистом, которого можно было подписать бесплатно, однако бывший игрок "Реала" не заинтересовался таким вариантом продолжения карьеры.

Напомним, что Пепе является свободным агентом с середины декабря после ухода из "Бешикташа".

На 35-летнего центрбека помимо "Арсенала" претендуют "Вулверхэмптон", "Порту" и "Монако". Фаворитом считаются монегаски.

Не пропустите: "Арсенал" прошел в следующий раунд Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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