Пепе отклонил предложение "Зенита": названа причина
Вингер "Гремио" Пепе не перейдёт в питерский "Зенит", сообщает журналист Рафаэль Пфайффер.
По его информации, трансфер сорвался из-за нежелания 23-летнего футболиста играть в России. Он хочет либо продолжить карьеру в Европе, либо останется в нынешней команде.
Ранее стало известно, что "Зенит" предложил за бразильца 20 миллионов евро, перебив 17-летний оффер "Порту".
Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 105 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.
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