Пепе - первый с 2013 года игрок, сделавший дубль в матче Лиги Европы ударами со штрафных

Нападающий лондонского "Арсенала" Николя Пепе повторил достижение, которое никому не покорялось на протяжении 6,5 лет.

Как сообщает Opta, ивуариец стал первым с февраля 2013 года игроком, забившим в одном матче Лиги Европы два гола прямыми ударами со штрафных.

Напомним, что Пепе оформил дубль во вчерашней игре ЛЕ против "Витории Гимараеш" (3:2).

А 6,5 лет назад дважды отличился ударами со штрафных Луис Суарес, тогда выступавший за "Ливерпуль". Пострадал от уругвайца "Зенит".

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