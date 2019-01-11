Пепе помог "Лиллю" одержать 11-ю победу в Лиге 1
В матче 20-го тура чемпионата Франции "Лилль" в гостях победил "Кан" со счетом 3:1. Победу "догам" принесли голы Николя Пепе, Рафаэла Леау, а также Луиса Араужо. Единственный гол у хозяев на счету Родрига Нинга.
После этого матча "Лилль" по-прежнему занимает второе место в Лиге 1, "Кан" остался на 16-й позиции.
"Кан" – "Лилль" - 1:3 (0:2)
Голы: Пепе, 8 - 0:1, Рафаэл Леау, 20 - 0:2, Луис Араужо, 90+2, Нинга, 90+4 - 1:3
"Лилль": Меньян, Сумаоро, Коне, Челик, Фонте, Иконе (Луис Араужо, 81), Тиаго Мендес (Сумаре, 76), Пепе, Тиаго Майя, Бамба, Рафаэл Леау (Пье, 88).
Не пропустите: "Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему
-
Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"
-
"Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса
-
"Челси" объявил о переходе Фабрегаса в "Монако"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты
Лента новостей
-
"Севилья" согласовала трансфер талантливого австрийского защитника
-
Стала известна сумма трансфера форварда "Барселоны" Мунира в "Севилью"
-
"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"
-
"Фулхэм" отказался продать форварда в Китай за огромную сумму
-
Пепе помог "Лиллю" одержать 11-ю победу в Лиге 1
-
Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему
-
"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Ливерпуля"
-
"Бешикташ" нацелился на форварда ПСЖ
-
В "Зените" назвали имя автора лучшего гола в первой части сезона
-
Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"
-
"Витесс" Слуцкого победил в товарищеском матче
-
"Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса
-
Сарри оценил вероятность трансфера Виллиана
-
"Челси" объявил о переходе Фабрегаса в "Монако"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты
-
Гаттузо сделал заявление о возможном уходе Игуаина из "Милана"
-
1
Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду
-
"Монако" хочет приобрести форварда "Челси" в январе
-
"Монако" намерен использовать Фабрегаса уже в ближайшем матче
-
"Челси" сделал солидное предложение по Николо Барелле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|47
|2
|Лилль
|19
|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|18
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|19
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11