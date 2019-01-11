Пепе помог "Лиллю" одержать 11-ю победу в Лиге 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Лилль" в гостях победил "Кан" со счетом 3:1. Победу "догам" принесли голы Николя Пепе, Рафаэла Леау, а также Луиса Араужо. Единственный гол у хозяев на счету Родрига Нинга.

После этого матча "Лилль" по-прежнему занимает второе место в Лиге 1, "Кан" остался на 16-й позиции.

"Кан" – "Лилль" - 1:3 (0:2)

Голы: Пепе, 8 - 0:1, Рафаэл Леау, 20 - 0:2, Луис Араужо, 90+2, Нинга, 90+4 - 1:3

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Коне, Челик, Фонте, Иконе (Луис Араужо, 81), Тиаго Мендес (Сумаре, 76), Пепе, Тиаго Майя, Бамба, Рафаэл Леау (Пье, 88).

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