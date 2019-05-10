Пепе предложил "Риу Аве" 600 тысяч евро за победу над "Бенфикой"

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Пепе предложил "Риу Аве" 600 тысяч евро за победу над "Бенфикой"
Защитник "Порту" Пепе готов заплатить 600 тысяч евро клубу "Риу Аве" за победу над "Бенфикой" в матче 33-го тура чемпионата Португалии, сообщает Gonfialarete.

По сведениям издания, Пепе передал свое предложение через своего друга Фабиу Коэнтрау, выступающему за "Риу Аве". В данный момент "Порту" занимает второе место в турнирной таблице Примейры, отставая от "Бенфики" на два очка.

Матч "Риу Аве" - "Бенфика" состоится 12 мая.

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