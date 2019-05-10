Пепе предложил "Риу Аве" 600 тысяч евро за победу над "Бенфикой"
Защитник "Порту" Пепе готов заплатить 600 тысяч евро клубу "Риу Аве" за победу над "Бенфикой" в матче 33-го тура чемпионата Португалии, сообщает Gonfialarete.
По сведениям издания, Пепе передал свое предложение через своего друга Фабиу Коэнтрау, выступающему за "Риу Аве". В данный момент "Порту" занимает второе место в турнирной таблице Примейры, отставая от "Бенфики" на два очка.
Матч "Риу Аве" - "Бенфика" состоится 12 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|32
|81
|2
|Порту
|32
|79
|3
|Спортинг Лиссабон
|32
|73
|4
|Брага
|32
|64
|5
|Морейренсе ФК
|32
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|32
|46
|7
|Рио Аве
|32
|42
|8
|Санта-Клара
|32
|41
|9
|Белененсиш
|32
|40
|10
|Маритиму
|32
|39
|11
|Боавишта
|32
|38
|12
|Дешпортиво Авеш
|32
|36
|13
|Портимоненсе
|32
|36
|14
|Витория Сетубал
|32
|33
|15
|Дешпортиво Чавес
|32
|32
|16
|КД Тондела
|32
|31
|17
|Насьонал
|32
|28
|18
|Фейренсе
|32
|16