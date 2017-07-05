Пепе прибыл в Самбул: горячий приём фанатов "Бешикташа"

Фанаты "Бешикташа" прибыли в аэропорт, чтобы встретить новичка команды Пепе.

Футболисту сборной Португалии удалось пробиться через толпу только благодаря нескольким охранникам вокруг себя.

Напомним, что вчера вечером 34-летний португалец подписал двухлетний контракт с "Бешикташем".

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