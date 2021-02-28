Пепе признался, что спал с матерью почти до совершеннолетия
Бывший защитник "Реала" Пепе, выступающий за "Порту", рассказал, что он спал в кровати с матерью до 17 лет.
"В нашей семье я являюсь единственным ребенком мужского пола. У меня есть три сестры, поэтому я был очень избалован. Пока я не переехал в Португалию, то до 17 лет спал вместе с мамой. Моему очень не нравилось, что я сплю с ними в одной кровати", - приводит слова Пепе Tribuna Express.
38-летний Пепе родился в Бразилии и является воспитанником клуба "Коринтианс Алагоано". В 2002 году он перешел в "Маритиму". Затем он играл за "Порту", "Реал" и "Бешикташ". За сборную Португалии провел 113 матчей и забил семь голов.
Не пропустите: Пепе едва не подрался с одноклубником после окончания матча с "Фаренсе" (фото). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14