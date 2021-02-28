Пепе признался, что спал с матерью почти до совершеннолетия

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Пепе признался, что спал с матерью почти до совершеннолетия

Бывший защитник "Реала" Пепе, выступающий за "Порту", рассказал, что он спал в кровати с матерью до 17 лет.

"В нашей семье я являюсь единственным ребенком мужского пола. У меня есть три сестры, поэтому я был очень избалован. Пока я не переехал в Португалию, то до 17 лет спал вместе с мамой. Моему очень не нравилось, что я сплю с ними в одной кровати", - приводит слова Пепе Tribuna Express.

38-летний Пепе родился в Бразилии и является воспитанником клуба "Коринтианс Алагоано". В 2002 году он перешел в "Маритиму". Затем он играл за "Порту", "Реал" и "Бешикташ". За сборную Португалии провел 113 матчей и забил семь голов.

Не пропустите: Пепе едва не подрался с одноклубником после окончания матча с "Фаренсе" (фото). | http://soccernews.ru
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