Пепе пропустит полуфинал Кубка Конфедераций

Защитник сборной Португалии Пепе получил жёлтую карточку в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций против национальной команды Новой Зеландии.

Это предупреждение стало для 34-летнего центрбека вторым на турнире. Таким образом, он пропустит полуфинальную игру из-за автоматической одноматчевой дисквалификации.

Напомним, что сборная Португалии проведёт свой полуфинал 28 июня на "Казань-Арене" - её соперником станет команда, занявшая второе место в группе В. | http://soccernews.ru