Пепе пройдет медобследование в ПСЖ

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Пепе пройдет медобследование в ПСЖ

Португальский защитник Пепе близок к переходу в ПСЖ, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист в ближайшие дни отправится в Париж, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то португалец подпишет с ПСЖ контракт по схеме "1+1".

Напомним, что 34-летний Пепе с первого июля покинет "Реал" и станет свободным агентом.

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