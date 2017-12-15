Пепе пройдет просмотр в ЦСКА

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Пепе пройдет просмотр в ЦСКА

Французский защитник "Звезды" Сесе-Франк Пепе отправится на просмотр в ЦСКА, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, футболист приедет на первый сбор армейцев и тренерский штаб клуба решит, стоит ли подписывать с ним контракт.

Ранее наставник "Звезды" Роман Монарев говорил, что Пепе пройдет просмотр "в одном из топ-клубов".

В этом сезоне 21-летний Пепе провел 11 матчей в украинской Премьер-лиге.

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