Пепе пройдет просмотр в ЦСКА

Французский защитник "Звезды" Сесе-Франк Пепе отправится на просмотр в ЦСКА, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, футболист приедет на первый сбор армейцев и тренерский штаб клуба решит, стоит ли подписывать с ним контракт.

Ранее наставник "Звезды" Роман Монарев говорил, что Пепе пройдет просмотр "в одном из топ-клубов".

В этом сезоне 21-летний Пепе провел 11 матчей в украинской Премьер-лиге.

Не пропустите: Гончаренко: "Не надо жалеть ЦСКА! У нас сильная команда". | http://soccernews.ru