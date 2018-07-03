Пепе рассказал, кого он будет поддерживать на ЧМ-2018

Защитник сборной Португалии Пепе, после вылета из ЧМ-2018, будет поддерживать Бразилию.

"Я считаю себя португальцем в большей степени, чем бразильцем, но теперь буду поддерживать именно Бразилию. Некоторые члены моей семьи ждут, когда Бразилия станет шестикратным чемпионом мира, как и я.

Целью Португалии был выход в следующий раунд, но мы не уделили внимания деталям, за что и поплатились в итоге. Уругвай сыграл в наш собственный футбол и отправил нас домой" - приводит слова Пепе A Bola.

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