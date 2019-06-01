Голкипер "Милана" Пепе Рейна рассказал, чего ждет от сегодняшнего финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Об этом сообщает Football Italia.

"Ливерпулю" уже привычно быть в финале, он доказал, что заслуживает этого. Надеюсь, они покажут отличной футбол и выиграют. Юрген Клопп - очень упрямый, он никогда не сдается. И его команды такие же", - сказал Рейна.

Напомним, матч состоится сегодня, 1 июня, на "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало - в 22:00 (мск).

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