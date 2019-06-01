Пепе Рейна: "Клопп - очень упрямый, он никогда не сдается. И его команды такие же"
Голкипер "Милана" Пепе Рейна рассказал, чего ждет от сегодняшнего финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Об этом сообщает Football Italia.
"Ливерпулю" уже привычно быть в финале, он доказал, что заслуживает этого. Надеюсь, они покажут отличной футбол и выиграют. Юрген Клопп - очень упрямый, он никогда не сдается. И его команды такие же", - сказал Рейна.
Напомним, матч состоится сегодня, 1 июня, на "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало - в 22:00 (мск).
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|Наполи
|38
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|Аталанта
|38
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|Интер Милан
|38
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|5
|Милан
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|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
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|СПАЛ
|38
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|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
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|Фиорентина
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|Дженоа
|38
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|18
|Эмполи
|38
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|Фрозиноне
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|25
|20
|Кьево
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