Пепе Рейна может оказаться в "Валенсии"

"Валенсия" рассчитывает этим летом сменить основного вратаря, сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" хотят продать Яспера Силлессена, у которого большая зарплата, и подписать ему на замену опытнейшего Пепе Рейну.

"Милан" готов расторгнуть контракт с испанским стражем ворот и отпустить его на родину бесплатно.

Вторую половину прошлого сезона Рейна провёл в аренде в "Астон Вилле", сыграл 12 матчей и пропустил 18 голов.

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