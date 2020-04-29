Пепе Рейна рассказал, когда завершит карьеру

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Пепе Рейна рассказал, когда завершит карьеру

Испанский вратарь "Астон Виллы" Пепе Рейна заявил, что он завершить карьеру через год.

"После завершения срок аренды в "Астон Вилле" я вернусь в "Милан". Думаю, что мне осталось играть еще 1-2 года. Скорее всего, я завершу карьеру после окончания следующего сезона. У меня нет шансов в качестве игрока. Но вот в качестве тренера все возможно", - сказал Рейна во время прямого эфира в Instagram.

В нынешнем сезоне 37-летний Рейна провел за "Астон Виллу" шесть матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов. Его контракт с "Миланом" действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи" и "Баварию".

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