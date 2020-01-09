Пепе Рейна возвращается в АПЛ

Вратарь "Милана" Пепе Рейна, скорее всего, продолжит карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям издания, переход испанского стража ворот практически согласовала "Астон Вилла".

Стороны заключат контракт до конца текущего сезона с опцией автоматического продления ещё на один год, если команда сохранит прописку в АПЛ.

Напомним, что ранее Рейна выступал в Премьер-лиге за "Ливерпуль" в период с 2005 по 2014 год.

В текущем сезоне 37-летний голкипер сыграл всего 1 матч в составе "Милана".

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