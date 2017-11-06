Пепе сравнил болельщиков "Реала" и "Бешикташа"

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Пепе сравнил болельщиков "Реала" и "Бешикташа"

Защитник "Бешикташа" Пепе поделился мнением о болельщиках своей нынешней команды, а также мадридского "Реала", цвета которого он защищал ранее.

"У "Бешикташа" очень страстные болельщики. Когда выходишь на поле, шум трибун восхищает. Наверное, болельщики "Реала" не такие. Говорят, что они передают команде энтузиазм, но я так не думаю. Это неправда. Настрой у "Бешикташа" и "Реала" совсем разный. В Турции любят футбол. Они думают только о футболе. После игры мы слышим шум до заката" - цитирует Пепе Marca.

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