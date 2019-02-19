Пепе стал лучшим игроком чемпионата Франции в январе

Вингер "Лилля" Николя Пепе признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам января, сообщает твиттер Национального союза профессиональных футболистов.

В борьбе за приз 23-летний ивуариец опередил Эдинсона Кавани (ПСЖ) и Антони Лопеша ("Лион").

⭐ Nicolas Pépé est élu meilleur joueur du mois de janvier de @Ligue1Conforama ⭐



Nommé pour la 4ème fois, l'attaquant du @losclive obtient sa deuxième récompense individuelle de la saison #TropheesUNFP pic.twitter.com/9aNqNltGev — UNFP (@UNFP) 18 февраля 2019 г.

Стоит отметить, что лидер атаки "догов" выиграл эту награду во второй раз в текущем сезоне (первый раз - в сентябре).

В течение января Пепе сыграл три матча в рамках Лиги 1, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Не пропустите: ПСЖ повторил собственный рекорд чемпионата Франции. | http://soccernews.ru