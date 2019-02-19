Пепе стал лучшим игроком чемпионата Франции в январе
Вингер "Лилля" Николя Пепе признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам января, сообщает твиттер Национального союза профессиональных футболистов.
В борьбе за приз 23-летний ивуариец опередил Эдинсона Кавани (ПСЖ) и Антони Лопеша ("Лион").
⭐ Nicolas Pépé est élu meilleur joueur du mois de janvier de @Ligue1Conforama ⭐— UNFP (@UNFP) 18 февраля 2019 г.
Nommé pour la 4ème fois, l'attaquant du @losclive obtient sa deuxième récompense individuelle de la saison #TropheesUNFP pic.twitter.com/9aNqNltGev
Стоит отметить, что лидер атаки "догов" выиграл эту награду во второй раз в текущем сезоне (первый раз - в сентябре).
В течение января Пепе сыграл три матча в рамках Лиги 1, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|24
|31
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|24
|14