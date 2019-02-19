Пепе стал лучшим игроком чемпионата Франции в январе

Теги лилльниколя пепеэдинсон кавани антони лопеш

Пепе стал лучшим игроком чемпионата Франции в январе

Вингер "Лилля" Николя Пепе признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам января, сообщает твиттер Национального союза профессиональных футболистов.

В борьбе за приз 23-летний ивуариец опередил Эдинсона Кавани (ПСЖ) и Антони Лопеша ("Лион").

Стоит отметить, что лидер атаки "догов" выиграл эту награду во второй раз в текущем сезоне (первый раз - в сентябре).

В течение января Пепе сыграл три матча в рамках Лиги 1, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Не пропустите: ПСЖ повторил собственный рекорд чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Скопинцев перешёл из "Ростова" в "Краснодар"

Официально: Скопинцев перешёл из "Ростова" в "Краснодар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 22 59
2 Лилль Лилль 25 50
3 Лион Лион 25 46
4 Марсель Марсель 25 40
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 24 40
6 Монпелье Монпелье 24 38
7 Реймс Реймс 25 38
8 Ницца Ницца 25 37
9 Страсбур Страсбур 25 36
10 Ним Ним 25 36
11 Ренн Ренн 25 36
12 Анжер Анжер 25 33
13 Бордо Бордо 24 31
14 Нант Нант 25 27
15 Тулуза Тулуза 25 27
16 Монако Монако 25 22
17 Амьен Амьен 25 21
18 Дижон Дижон 24 20
19 ФК Кан ФК Кан 25 19
20 Генгам Генгам 24 14
Полная таблица

топ-5 тегов