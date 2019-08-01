Пепе стал самым дорогостоящим африканским игроком в истории АПЛ

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Пепе стал самым дорогостоящим африканским игроком в истории АПЛ

Новичок "Арсенала" Николя Пепе стал самым дорогостоящим африканским игроком в истории АПЛ.

Как сообщает британская пресса, трансфер 24-летнего ивуарийца обошелся "канонирам" в 80 миллионов евро. До этого самым дорогим игроком был алжирец Рияд Махрез, которого "Манчестер Сити" приобрел за 66 миллионов евро.

Напомним, что Пепе заключил с "Арсеналом" пятилетнее соглашение.

В прошлом сезоне Пепе провел 41 игру, в которых забил 23 гола и отдал 14 ассистов.

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