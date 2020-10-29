Пепе стал третьим португальцем, проведшим 100 матчей в Лиге Чемпионов

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Пепе стал третьим португальцем, проведшим 100 матчей в Лиге Чемпионов

Защитник "Порту" Пепе провел свой 100-й матч в Лиге Чемпионов. Юбилейным для игрока стал матч 2-го тура группового этапа с "Олимпиакосом" (2:0).

Пепе стал третьим в истории португальцем, который достиг данной отметки. Больше него матчей в главном клубном турнире Европы сыграли только Луиш Фигу (103) и Криштиану Роналду (170).

37-летний Пепе выступает за "Порту" с 2004 по 2007 годы, а также с 2019 года. Также он играл за "Маритиму", "Бешикташ" и "Реал". 3-кратный чемпион Португалии, 3-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Португалии, 2-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Португалии, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, 3-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка, 2-кратный победитель Клубного чемпионата мира, чемпион Европы, победитель Лиги наций.

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