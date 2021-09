Пепе ударил соперника в чемпионате Португалии. Реакция арбитра оказалась странной (видео)

Фото: инстаграм Пепе/Автор неизвестен

Защитник "Порту" Пепе ударил соперника рукой в лицо в матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Спортинга" (1:1).

На 32-й минуте "Спортинг" подавал угловой и в момент подачи Пепе совершил удар в подбородок капитану соперников Себастьяну Коатесу. Арбитр никак не отреагировал на этот удар и не показал нарушителю карточку. Видеоассистент также не подсказал арбитру о случившемся.

Ainda sobre ontem à noite. Como é possível que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradiá-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implacável com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh