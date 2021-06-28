Пепе установил рекорд Чемпионата Европы

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Центральный защитник сборной Португалии Пепе переписал историю Евро, сообщает Opta.

Ветеран вышел на поле в матче 1/8 финала турнира против Бельгии (0:1) в возрасте 38 лет и 121 дня.

Пепе стал самым возрастным полевым игроком, попавшим в стартовый состав на игру плей-офф Чемпионата Европы.

Стоит отметить, что футболист "Порту" выступает за сборную уже 14 лет.

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