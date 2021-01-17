Пепе: "Я начал карьеру в Европе с 5 евро. Хватило на звонок маме, чтобы сказать, что я в порядке"

Теги пепепорту

Пепе: "Я начал карьеру в Европе с 5 евро. Хватило на звонок маме, чтобы сказать, что я в порядке"Защитник Пепе, выступающий за "Порту" поделился историей о начале своей карьеры в Европе. Игрок приехал из Бразилии в 18 лет.

"Когда меня пригласили в "Маритиму", то я приехал, имея в кармане 5 евро, если пересчитать по нынешнему курсу. За эти деньги я смог купить телефонную карточку, позвонил маме и сказал, что со мной все в порядке.

Первая мысль была успокоить маму, а не поесть. Мой рейс был в 11 вечера, я зашел в заведение в аэропорту и спросил у сотрудника, могу ли я поесть, хотя у меня не было денег. Через время вышел с багетом. С тех пор я стараюсь тоже помогать другим, потому что тот случай сильно повлиял на меня", – приводит слова Пепе Tribuna Expresso.

Читать также: "Порту" и "Бенфика" не выявили победителя | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"

"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов