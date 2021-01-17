Пепе: "Я начал карьеру в Европе с 5 евро. Хватило на звонок маме, чтобы сказать, что я в порядке"
Защитник Пепе, выступающий за "Порту" поделился историей о начале своей карьеры в Европе. Игрок приехал из Бразилии в 18 лет.
"Когда меня пригласили в "Маритиму", то я приехал, имея в кармане 5 евро, если пересчитать по нынешнему курсу. За эти деньги я смог купить телефонную карточку, позвонил маме и сказал, что со мной все в порядке.
Первая мысль была успокоить маму, а не поесть. Мой рейс был в 11 вечера, я зашел в заведение в аэропорту и спросил у сотрудника, могу ли я поесть, хотя у меня не было денег. Через время вышел с багетом. С тех пор я стараюсь тоже помогать другим, потому что тот случай сильно повлиял на меня", – приводит слова Пепе Tribuna Expresso.
Читать также: "Порту" и "Бенфика" не выявили победителя | http://soccernews.ru
главное
-
В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча
-
"Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой
-
Месси выйдет на финал Суперкубка Испании с первых минут
-
"Ливерпуль" или МЮ: кто фаворит самого маркетингового противостояния этих выходных в Европе?
-
Агуэро должен снизить запросы если хочет остаться в "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"
-
Антонио Конте поделился ожиданиями от встречи с "Ювентусом"
-
Ловрен встретился с ван Дейком и пожелал "Ливерпулю" удачи в матче с "МЮ"
-
В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча
-
"Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой
-
Назван самый популярный клуб России в Instagram в 2020 году
-
Фернандо Торрес стал тренером дубля "Атлетико"
-
2
Месси выйдет на финал Суперкубка Испании с первых минут
-
Сульшер дал комментарий касательно матча с "Ливерпулем"
-
Клопп высказался о предстоящей игре с "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" или МЮ: кто фаворит самого маркетингового противостояния этих выходных в Европе?
-
Пепе: "Я начал карьеру в Европе с 5 евро. Хватило на звонок маме, чтобы сказать, что я в порядке"
-
Агуэро должен снизить запросы если хочет остаться в "Манчестер Сити"
-
Бистровича могут отправить в аренду. Он не полетел на сборы с ЦСКА
-
"Аякс" не хочет отдавать Промеса в аренду "Спартаку"
-
Роджерс: "В начале матча игроки "Лестера" соблюдали дистанцию и не приближались к сопернику"
-
"Интер" не смог заплатить "Реалу" первый взнос за Хакими
-
У Чалханоглу и Тео Эрнандеса положительные тесты на коронавирус
-
"Боруссия" Дортмунд заинтересована в нападающем ПСВ
-
Йоррит Хендрикс провел первую тренировку в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14