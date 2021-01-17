Пепе: "Я начал карьеру в Европе с 5 евро. Хватило на звонок маме, чтобы сказать, что я в порядке"

Защитник Пепе, выступающий за "Порту" поделился историей о начале своей карьеры в Европе. Игрок приехал из Бразилии в 18 лет.

"Когда меня пригласили в "Маритиму", то я приехал, имея в кармане 5 евро, если пересчитать по нынешнему курсу. За эти деньги я смог купить телефонную карточку, позвонил маме и сказал, что со мной все в порядке.

Первая мысль была успокоить маму, а не поесть. Мой рейс был в 11 вечера, я зашел в заведение в аэропорту и спросил у сотрудника, могу ли я поесть, хотя у меня не было денег. Через время вышел с багетом. С тех пор я стараюсь тоже помогать другим, потому что тот случай сильно повлиял на меня", – приводит слова Пепе Tribuna Expresso.