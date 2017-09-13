Пепе: "Я сделал выбор в пользу "Бешикташа", чтобы чувствовать себя счастливым"

Бывший защитник мадридского "Реала" Пепе не расстроен тем, что покинул "королевский" клуб минувшим летом.

Сейчас Пепе играет за "Бешикташ".

"Какая грусть? Я уже ясно высказался: мой этап в "Реале" закончился, и начался новый период. Я сделал выбор в пользу "Бешикташа", чтобы чувствовать себя счастливым, играя в футбол. А "Реал" уже составляет часть моего прошлого. Я был очень счастлив в "Реале". Точно так же, как до этого в "Порту" и "Маритиму", - сказал он.

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