Пепе заразился коронавирусом перед решающим матчем Лиги Чемпионов

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Капитан "Порту" Пепе не поможет своей команде в игре 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".

38-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас находится на карантине.

"Порту" примет "Атлетико" сегодня в 23:00 по московскому времени.

Обе команды претендуют на выход в плей-офф ЛЧ, при этом любая из них может и вылететь из еврокубков по итогам матча.

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