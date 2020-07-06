Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул фанатам, где продолжит карьеру

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул фанатам, что он может остаться в лондонском клубе.

Обамеянг общался с болельщиками в прямом эфире в своем Instagram. Один из фанатов попросил футболиста подмигнуть, если он останется в "Арсенал". Сразу после этого форвард несколько раз мигнул.

В нынешнем сезоне 31-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 37 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Обамеянг отказывается продлевать контракт с "Арсеналом". Интерес к нему проявляют "Реал", "Барселона" и "Интер".

Не пропустите: "Ювентус" отказался от трансфера Обамеянга. | http://soccernews.ru