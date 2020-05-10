Пьер-Эмерик Обамеянг признался, за какой клуб он мечтает играть



Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что он мечтает выступать за мадридский "Реал".

"Реал" является моим любимым клубом. Я обещал дедушке, что однажды перейду туда. Надеюсь, что это случится", - цитирует Обамеянга Goal.com.

Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему Обамеянгу проявляют "Интер", "Челси", "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" оценивает игрока в 34 миллиона евро.

В нынешнем сезоне форвард провел за "канониров" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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