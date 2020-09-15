Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом"
Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг официально продлил контракт с лондонским клубом. Соглашение будет действовать до лета 2023 года.
"Я очень счастлив тем, что могу поделиться с вами данной новостью. Я намерен стать легендой "Арсенала", - сказал Обамеянг в онлайн-трансляции, опубликованной в Twitter клуба.
31-летний Обамеянг выступает за "Арсенал" с 2018 года. Всего форвард провел за "канониров" 111 матчей во всех турнирах, забил 72 гола и отдал 15 результативных передач. Ранее он играл за "Милан", "Дижон", "Лилль", "Монако", "Сент-Этьен" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Габона сыграл 63 матча и забил 25 голов. Обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка французской лиги, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Суперкубка Германии.
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