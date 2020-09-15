Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом"

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом"

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг официально продлил контракт с лондонским клубом. Соглашение будет действовать до лета 2023 года.

"Я очень счастлив тем, что могу поделиться с вами данной новостью. Я намерен стать легендой "Арсенала", - сказал Обамеянг в онлайн-трансляции, опубликованной в Twitter клуба.

31-летний Обамеянг выступает за "Арсенал" с 2018 года. Всего форвард провел за "канониров" 111 матчей во всех турнирах, забил 72 гола и отдал 15 результативных передач. Ранее он играл за "Милан", "Дижон", "Лилль", "Монако", "Сент-Этьен" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Габона сыграл 63 матча и забил 25 голов. Обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка французской лиги, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Суперкубка Германии.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на исландского вратаря. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Урош Спайич перешел из "Краснодара" в голландский топ-клуб

Урош Спайич перешел из "Краснодара" в голландский топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов