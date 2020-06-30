Переболевшие коронавирусом игроки "Ростова" могут сыграть с "Краснодаром"

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Переболевшие коронавирусом игроки "Ростова" могут сыграть с "Краснодаром"

Роспотребнадзор может разрешить переболевшим коронавирусом игрокам "Ростова" принять участие в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным источника, Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов уже сдали по два отрицательных теста на коронавирус. Если третий тест тоже окажется отрицательным, игрокам разрешат тренироваться в общей группе.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса "Ростов" был вынужден выставить юношеский состав в матче 24-го тура с "Сочи" (1:10).

Матч "Ростов" - "Краснодар" состоится 1 июля.

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