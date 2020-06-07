Переболевший коронавирусом Дибала рассказал о своем состоянии

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что он еще не восстановился полностью после перенесенного коронавируса.

"Я еще не готов на 100 процентов, но уже чувствую себя хорошо. Мы приступили к тренировкам, футбол возвращается, поэтому вскоре мы сможем заниматься любимым делом", - сказал Дибала в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что футболист заразился 21 марта, а выздоровел спустя почти полтора месяца.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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