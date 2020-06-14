Переболевший коронавирусом игрок "Локомотива" вернулся к тренировкам

Вратарь московского "Локомотива" Антон Коченков вернулся к тренировкам после того, как вылечился от коронавируса, сообщает официальный Twitter "железнодорожников".

Футболист заразился в мае, но теперь полностью здоров.

Антон Коченков приступил к тренировкам pic.twitter.com/ZI12I4vngB — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 14, 2020

Ранее коронавирусом переболели игроки "Локомотива" Роман Тугарев, Тимур Сулейманов, Дмитрий Баринов и Джефферсон Фарфан.

33-летний Коченков в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" четыре матча во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Уткин: "Интересно наблюдать, как фанаты "Локомотива" ломают свой клуб". | http://soccernews.ru