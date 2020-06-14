Переболевший коронавирусом игрок "Локомотива" вернулся к тренировкам

Теги локомотив москваантон коченковкоронавирус

Переболевший коронавирусом игрок "Локомотива" вернулся к тренировкам

Вратарь московского "Локомотива" Антон Коченков вернулся к тренировкам после того, как вылечился от коронавируса, сообщает официальный Twitter "железнодорожников".

Футболист заразился в мае, но теперь полностью здоров. 

Ранее коронавирусом переболели игроки "Локомотива" Роман Тугарев, Тимур Сулейманов, Дмитрий Баринов и Джефферсон Фарфан.

33-летний Коченков в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" четыре матча во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Уткин: "Интересно наблюдать, как фанаты "Локомотива" ломают свой клуб". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетик" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Ла Лиги

"Атлетик" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов