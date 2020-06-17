Переболевший коронавирусом Погребняк рассказал, когда он вернется на поле
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк, который переболел коронавирусом, рассказал, что он не сможет принять участие в двух ближайших матчах клуба.
"Я бы хотел быть уже в заявке на первый матч, по моим ощущениям, но не думаю, что это возможно. Поэтому к 28 июня я буду готов. Когда вернусь в общую группу? Я думаю, к концу недели буду тренироваться", — рассказал Погребняк в интервью канал e1.ru в YouTube.
Таким образом, форвард пропустит встречу 23-го тура чемпионата России с "Рубином" (20 июня), а также четвертьфинальный матч Кубка России с "Шинником" (24 июня).
В нынешнем сезоне 36-летний Погребняк провел за "Урал" 14 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Арсенал Тула
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