Переболевший коронавирусом Погребняк рассказал, когда он вернется на поле

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Переболевший коронавирусом Погребняк рассказал, когда он вернется на поле

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк, который переболел коронавирусом, рассказал, что он не сможет принять участие в двух ближайших матчах клуба.

"Я бы хотел быть уже в заявке на первый матч, по моим ощущениям, но не думаю, что это возможно. Поэтому к 28 июня я буду готов. Когда вернусь в общую группу? Я думаю, к концу недели буду тренироваться", — рассказал Погребняк в интервью канал e1.ru в YouTube.

Таким образом, форвард пропустит встречу 23-го тура чемпионата России с "Рубином" (20 июня), а также четвертьфинальный матч Кубка России с "Шинником" (24 июня).

В нынешнем сезоне 36-летний Погребняк провел за "Урал" 14 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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