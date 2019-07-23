Перец заинтересовал "Локомотив"

Хавбек "Маккаби Тель-Авив" Дор Перец попал в сферу интересов "Локомотива".

Сообщается, что 24-летний израильтянин играет на позиции опорного хавбека, как раз эту позицию и просит доукомплектовать наставник команды Юрий Семин.

Стоимость сделки может составить четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне Перец провел 36 игр, в которых отметился 8 голами.

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